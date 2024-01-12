Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАркадий

Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: Алефтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Алефтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Аркадьевич

Мать ребёнка: Алефтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алефтина

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