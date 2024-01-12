Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: Алефтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Алефтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Аркадьевич
Мать ребёнка: Алефтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алефтина