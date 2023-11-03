Фомин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Фомин Дмитрий Гаврилович

Мать: Фомина Екатерина

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