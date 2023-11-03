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Фомин Иван Дмитриевич
Фомин Иван Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Фомин Дмитрий Гаврилович
1914 г.р.
Мать
Фомина Екатерина
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Фомин Дмитрий Гаврилович
Мать:
Фомина Екатерина
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