Никонов Антип Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1916
Дочь: Цепух (никонова) Агафья Антиповна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Сафронова (никонова) Анисья Антиповна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антиповна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Антиповна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Смерть
Неизвестно