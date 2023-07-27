Никонов Антип Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Антип Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1916

Дочь: Цепух (никонова) Агафья Антиповна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Сафронова (никонова) Анисья Антиповна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Михаил Антипович

Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Роман Антипович

Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антиповна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Антиповна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Смерть
Неизвестно
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