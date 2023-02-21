Буторин Сидор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин Сидор Гаврилов

Место рождения

Глазкова (Лягушина)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буторин Гаврила

Мать: не указана

Глазкова (Лягушина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Леонтий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Глазкова (Лягушина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Василий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Глазкова (Лягушина)
Смерть
Неизвестно
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