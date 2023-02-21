Буторин Сидор Гаврилов
Место рожденияГлазкова (Лягушина)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буторин Гаврила
Мать: не указана
Глазкова (Лягушина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Леонтий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Глазкова (Лягушина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Василий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Глазкова (Лягушина)
Смерть
Неизвестно