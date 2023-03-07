Тронина Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Никанорова
Отец ребёнка: Тронин Никанор Васильев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евфимия Никанорова
Отец ребёнка: Тронин Никанор Васильев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тронин Павел (Никанорович)
Отец ребёнка: Тронин Никанор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1839