Тронина Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Никанорова

Отец ребёнка: Тронин Никанор Васильев

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евфимия Никанорова

Отец ребёнка: Тронин Никанор Васильев

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Тронин Павел (Никанорович)

Отец ребёнка: Тронин Никанор Васильев

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Никанор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1839
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