Еремин Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти06.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Еремин Егор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрыстинья
Рождение ребёнка
14.03.1948
Дочь: Еремина Дуся Алексеевна
Мать ребёнка: Хрыстинья
Рождение ребёнка
21.06.1951
Сын: Еремин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Хрыстинья
Смерть
06.02.1960