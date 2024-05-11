Еремин Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Алексей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

06.02.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Еремин Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрыстинья

Рождение ребёнка
14.03.1948

Дочь: Еремина Дуся Алексеевна

Мать ребёнка: Хрыстинья

Рождение ребёнка
21.06.1951

Сын: Еремин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Хрыстинья

Смерть
06.02.1960

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