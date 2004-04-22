Петрученко Максим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрученко Максим Юрьевич

Петрученко Максим Юрьевич

avatar

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

22.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2004

Отец: Петрученко Юрий Владимирович

Мать: Петрученко Татьяна Иосифовна

Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close