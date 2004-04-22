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Петрученко Максим Юрьевич
Петрученко Максим Юрьевич
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
22.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Петрученко Юрий Владимирович
1979 г.р.
Мать
Петрученко (Гернер) Татьяна Иосифовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2004
Отец:
Петрученко Юрий Владимирович
Мать:
Петрученко Татьяна Иосифовна
Омск
, город Омск, Омская область
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