Базовой Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1966
Дата смерти04.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2002