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Базовой Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1966

Дата смерти

04.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1966

Отец: Базовой Василий Аликсеевич

Мать: Базовая (Фарлий) Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2002

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