Кириллов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Александр Константинович

Кириллов Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1906

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1906

Отец: Кириллов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1930

Дочь: Сырямина Анна Александровна

Мать ребёнка: Кириллова Анна Федотьевна

Рождение ребёнка
18.06.1939

Дочь: Кирсанова Мария Александровна

Мать ребёнка: Кириллова Анна Федотьевна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Кириллов Николай Александрович

Мать ребёнка: Кириллова Анна Федотьевна

Смерть
01.02.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close