Кириллов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1906
Дата смерти01.02.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1906
Отец: Кириллов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1930
Дочь: Сырямина Анна Александровна
Мать ребёнка: Кириллова Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
18.06.1939
Дочь: Кирсанова Мария Александровна
Мать ребёнка: Кириллова Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
01.08.1946
Сын: Кириллов Николай Александрович
Мать ребёнка: Кириллова Анна Федотьевна
Смерть
01.02.1994