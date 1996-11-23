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Зазулин Андрей Николаевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

23.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1996

Отец: Зазулин Николай Константинович

Мать: Зазулина Татьяна Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Военная служба
С 04.07.2016 по 04.07.2017
Москва, город федерального значения Москва
Служба в почётном карауле РФ
Военная награда
09.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
Медаль за участие в военном параде в день победы
Образование
С 01.09.2017 по 01.07.2022
Кострома, город Кострома, Костромская область
Обучение в Костромском государственном университете (автоматизация технологических процессов и производств)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зазулина Оксана Ивановна

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