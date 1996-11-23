Зазулин Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1996
Военная служба
С 04.07.2016 по 04.07.2017
Служба в почётном карауле РФ
Военная награда
09.05.2017
Медаль за участие в военном параде в день победы
Образование
С 01.09.2017 по 01.07.2022
Обучение в Костромском государственном университете (автоматизация технологических процессов и производств)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зазулина Оксана Ивановна