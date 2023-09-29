Раков Аркадий Матвеевич
Место рожденияЗападная Область Ново-Дугинского района деревня Мальцево
Дата рождения12.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1917
Отец: Раков Матвей Семенович
Западная Область Ново-Дугинского района деревня Мальцево
Рождение ребёнка
25.03.1936
Сын: Раков Анатолий Аркадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Ракова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно