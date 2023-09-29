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Раков Аркадий Матвеевич

Место рождения

Западная Область Ново-Дугинского района деревня Мальцево

Дата рождения

12.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1917

Отец: Раков Матвей Семенович

Мать: Ракова Неонила Дементьевна

Западная Область Ново-Дугинского района деревня Мальцево
Рождение ребёнка
25.03.1936

Сын: Раков Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Раков Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Ракова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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