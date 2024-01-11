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Кочергин Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

19.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: Кулакова Евдокия Емельянова

Смерть
19.07.1942
Дубовицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Лейтенант, ком-р взвода 717-го стр. полка 170-й стр. див. Погиб в бою 19 июля 1942. Похоронен в д. Дубовицы Лычковского р-на Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
14.11.1942

Сын: Кочергин Леонид Захарович

Мать ребёнка: Кочергина Клавдия Павловна

Ленск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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