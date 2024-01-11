Кочергин Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти19.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Смерть
19.07.1942
Дубовицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Лейтенант, ком-р взвода 717-го стр. полка 170-й стр. див. Погиб в бою 19 июля 1942. Похоронен в д. Дубовицы Лычковского р-на Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
14.11.1942
Сын: Кочергин Леонид Захарович
Мать ребёнка: Кочергина Клавдия Павловна
Ленск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край