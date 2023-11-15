Музыкова Скворцова Евросинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1932
Дата смерти15.11.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Вячеслав
Отец ребёнка: Скворцов Неиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Степанова Надежда
Отец ребёнка: Скворцов Неиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Лев
Отец ребёнка: Скворцов Неиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Карпова Любовь
Отец ребёнка: Скворцов Неиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Неиз
Смерть
15.11.2023