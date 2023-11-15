Музыкова Скворцова Евросинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкова Скворцова Евросинья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1932

Дата смерти

15.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1932

Отец: Музыков Кузьма Константинович

Мать: Музыкова София Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Вячеслав

Отец ребёнка: Скворцов Неиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Степанова Надежда

Отец ребёнка: Скворцов Неиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Лев

Отец ребёнка: Скворцов Неиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Карпова Любовь

Отец ребёнка: Скворцов Неиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Неиз

Смерть
15.11.2023
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