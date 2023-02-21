Поздняя Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1979
Сын: Поздний Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Поздний Василий
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздний Василий
Смерть
Неизвестно