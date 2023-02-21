Поздняя Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1979

Сын: Поздний Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Поздний Василий

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Василий

Смерть
Неизвестно
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