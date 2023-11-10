Торопченов Павел Андреев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Торопченов Андрей Иванов
Мать: Василиса Васильева
Бракосочетание
06.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1842 ст.
Дочь: Торопченова Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Торопченова Анна Павлова
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Торопченова Александра Павлова
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Торопченов Николай Павлов
Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова
Смерть
Неизвестно