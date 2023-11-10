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Торопченов Павел Андреев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Торопченов Андрей Иванов

Мать: Василиса Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1842 ст.

Жена: Торопченова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
04.11.1842 ст.

Дочь: Торопченова Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Торопченова Анна Павлова

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Торопченова Александра Павлова

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Торопченов Николай Павлов

Мать ребёнка: Торопченова Дарья Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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