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Краснов Николай Васильевич
Краснов Николай Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Краснов Василий Васильевич
1891 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Краснов Василий Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1942
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