Муравьева Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пачежерцева (муравьева ) Мастрида (Мария) Семеновна

Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1854

Сын: Муравьев Христофор Семенович

Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Муравьев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1858

Сын: Муравьев Василий Семенович

Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Муравьев Александр Семенович

Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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