Муравьева Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пачежерцева (муравьева ) Мастрида (Мария) Семеновна
Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1854
Сын: Муравьев Христофор Семенович
Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Муравьев Андрей Семенович
Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1858
Сын: Муравьев Василий Семенович
Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Муравьев Александр Семенович
Отец ребёнка: Муравьев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно