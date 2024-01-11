Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Место рождения

с Мраково

Дата рождения

10.09.1901

Дата смерти

29.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1901

Отец: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Мать: Абдуллина Латифа Губайдулловна

с Мраково
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мунасыпов Ришат Закирович

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

д. Ибраево
Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Нуриева Гульшат Закировна

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Мунасыпов Рафик Закирович

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1939

Дочь: Мухаметшина Гульдар Закировна

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Исмагилова Гулькяй Закировна

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунасыпов Закир Гирфанович

Смерть
29.04.1972
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
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