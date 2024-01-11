Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Место рожденияс Мраково
Дата рождения10.09.1901
Дата смерти29.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1901
с Мраково
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мунасыпов Ришат Закирович
Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович
д. Ибраево
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Нуриева Гульшат Закировна
Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
27.03.1936
Сын: Мунасыпов Рафик Закирович
Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович
Рождение ребёнка
05.03.1939
Дочь: Мухаметшина Гульдар Закировна
Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Исмагилова Гулькяй Закировна
Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1972
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР