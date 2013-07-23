Вагин Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагин Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2013

Отец: Вагин Максим Владимирович

Мать: Вагина Татьяна Николаевна

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