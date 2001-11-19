Костров Дмитрий
Место рождения
Дата рождения17.06.1928
Дата смерти19.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928
Отец: Костров Петр
Рождение ребёнка
17.05.1958
Сын: Костров Андрей
Мать ребёнка: Кострова Павла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кострова Павла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кострова Павла Павловна
Смерть
19.11.2001