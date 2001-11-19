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Костров Дмитрий

Место рождения

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд

Дата рождения

17.06.1928

Дата смерти

19.11.2001

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928

Отец: Костров Петр

Мать: Кострова Ксения (Оксинья)

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1958

Сын: Костров Андрей

Мать ребёнка: Кострова Павла Павловна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кострова Павла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострова Павла Павловна

Смерть
19.11.2001
Кизел, город Кизел, Пермский край
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