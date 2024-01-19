Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Фехретдинов Мифтяхетдин

Мать: Мядиня

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1870

Сын: Камалов Айса

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1872

Сын: Камалов Исмаил

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.04.1874

Дочь: Бибизарифа

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1876

Дочь: Бадрульхаят

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1882

Сын: Камалов Ибрахим

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Камалов Салахутдин

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1890

Сын: Камалов Абдулла

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Камалов Абдурахман

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Бибиасима

Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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