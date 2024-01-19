Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Фехретдинов Мифтяхетдин
Мать: Мядиня
Рождение ребёнка
01.02.1870
Сын: Камалов Айса
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
18.01.1872
Сын: Камалов Исмаил
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
09.04.1874
Дочь: Бибизарифа
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
01.11.1876
Дочь: Бадрульхаят
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
08.11.1882
Сын: Камалов Ибрахим
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
16.09.1885
Сын: Камалов Салахутдин
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
26.10.1890
Сын: Камалов Абдулла
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
05.11.1892
Сын: Камалов Абдурахман
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Бибиасима
Мать ребёнка: Шарифа Абдульвали Кызы
Смерть
Неизвестно