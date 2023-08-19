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Романова Акулина Тимофеевна

Место рождения

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.06.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1859

Сын: Романов Иван Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Романов Василий Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Романова Мария Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Гордеева Елена Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Романов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Романов Николай Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович

Пелевино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Степан (Стефан) Иванович

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