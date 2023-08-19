Романова Акулина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1859
Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Романов Василий Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Романова Мария Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Гордеева Елена Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Романов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Романов Николай Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан (Стефан) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно