Благовещенский Платон Гавриилович
Место рождения
Дата рождения01.12.1917
Дата смерти21.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1951
Сын: Благовещенский Николай Платонович
Мать ребёнка: Благовещенская Зинаида Романовка
Смерть
21.11.1971
Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область