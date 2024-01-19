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Благовещенский Платон Гавриилович

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.12.1917

Дата смерти

21.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1951

Сын: Благовещенский Николай Платонович

Мать ребёнка: Благовещенская Зинаида Романовка

Смерть
21.11.1971
Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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