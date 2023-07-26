Сайфетдинов Тазетдин Сайфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфетдинов Тазетдин Сайфетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Тазетдинов Галиаскар

Мать ребёнка: Сарвизямал

Предположительно д.Каратун, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская Империя
Запись в архиве не найдена: дата рождения неизвестна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарвизямал

Смерть
Неизвестно
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