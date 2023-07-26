Сайфетдинов Тазетдин Сайфетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Тазетдинов Галиаскар
Мать ребёнка: Сарвизямал
Предположительно д.Каратун, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская Империя
Запись в архиве не найдена: дата рождения неизвестна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарвизямал
Смерть
Неизвестно