Гардабудских (Киселева) Антонина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГардабудских (Киселева) Антонина Евгеньевна

Гардабудских (Киселева) Антонина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Киселев Евгений Устинович

Мать: Киселева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гардабудских Иван Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гардабудских Иван Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гардабудских Иван Львович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close