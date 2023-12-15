Гардабудских (Киселева) Антонина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гардабудских Иван Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гардабудских Иван Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гардабудских Иван Львович
Смерть
Неизвестно