Мохова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1893
Дочь: Комкова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Комков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Комков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комков Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно