Илья Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
Отец: Максим Иванов
Мать: Прасковья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Дарья Ильина
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Дочь: Агафья Ильина
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Герасимова
Смерть
Неизвестно