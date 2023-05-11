Илья Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Максимов

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

1743 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1763 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: Максим Иванов

Мать: Прасковья Федосеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Дарья Ильина

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Дочь: Агафья Ильина

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Герасимова

Смерть
Неизвестно
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