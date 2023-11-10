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Казалетов Михаил Сергеевич

Место рождения

Шипулино, Каликинская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

01.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Шипулино, Каликинская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 21.07.1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 77. Дело 293 Домовая книга прописки граждан по адресу: ул. Кропоткина, д. 17
Смерть
Неизвестно
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