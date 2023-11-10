Казалетов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 21.07.1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 77. Дело 293 Домовая книга прописки граждан по адресу: ул. Кропоткина, д. 17
Смерть
Неизвестно