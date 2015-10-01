Пурче Иван Федосеевич
Место рожденияМолдавская ССР Теленешский район с. Скорцени
Дата рождения05.09.1958
Дата смерти01.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1958
Отец: Пуричи Феодосий Яковлевич
Мать: Пуричи Мария Михайловна
Молдавская ССР Теленешский район с. Скорцени
Рождение ребёнка
21.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пурче Галина Петровна
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1988
Дочь: Альбах Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Пурче Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурче Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурче Галина Петровна
Смерть
01.10.2015
д. Емельяново Емельяновский район Красноярский край