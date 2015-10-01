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Пурче Иван Федосеевич

Место рождения

Молдавская ССР Теленешский район с. Скорцени

Дата рождения

05.09.1958

Дата смерти

01.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1958

Отец: Пуричи Феодосий Яковлевич

Мать: Пуричи Мария Михайловна

Молдавская ССР Теленешский район с. Скорцени
Рождение ребёнка
21.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пурче Галина Петровна

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1988

Дочь: Альбах Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Пурче Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурче Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурче Галина Петровна

Смерть
01.10.2015
д. Емельяново Емельяновский район Красноярский край
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