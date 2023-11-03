Бабаковский Филип Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Бабаковский Григорий Филипов
Мать ребёнка: Бабаковская Анна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Параскева Филипова
Мать ребёнка: Бабаковская Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801