Фармакида Стоян Георги — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фармакида Стоян Георги

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

12.01.1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Шеврикуко Фила Стоянова

Мать ребёнка: Фармакида Мира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фармакида Мира

Смерть
12.01.1840 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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