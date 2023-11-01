Фармакида Стоян Георги
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти12.01.1840 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Шеврикуко Фила Стоянова
Мать ребёнка: Фармакида Мира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фармакида Мира
Смерть
12.01.1840 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым