Галиуллина Дания Зайнулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1967
Дочь: Акбулатова Элла Рафиковна
Отец ребёнка: Акбулатов Рафик Аллямович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акбулатов Марк Рафикович
Отец ребёнка: Акбулатов Рафик Аллямович
Смерть
Неизвестно