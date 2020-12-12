(Трофимова) Наталья Анатольевна
Место рожденияМосква
Дата рождения16.10.1975
Дата смерти12.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1975
Отец: Вавилёнков Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2020
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Щербинское кладбище