(Трофимова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трофимова) Наталья Анатольевна

(Трофимова) Наталья Анатольевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

16.10.1975

Дата смерти

12.12.2020

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1975

Отец: Вавилёнков Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2020
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Щербинское кладбище
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