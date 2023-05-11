Егоров Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Ильич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

25.10.1883

Дата смерти

23.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Место жительства
С 1883
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Место жительства
По 1901
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1902 по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1916
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
23.02.1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
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