Егоров Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения25.10.1883
Дата смерти23.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Место жительства
По 1901
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1902 по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1916
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
23.02.1939
Место жительства
По 1939