Шмелева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Наталья Владимирова

Отец ребёнка: Шмелев Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Павел Владимирович

Отец ребёнка: Шмелев Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Владимир Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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