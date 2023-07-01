Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кравченко Евдокия Ивановна
Кравченко Евдокия Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.1958
Пол
Женский
Отец
Кравченко Иван Васильевич
1927 г.р.
Мать
Свиридова Валентина Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1958
Отец:
Кравченко Иван Васильевич
Мать:
Свиридова Валентина Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия