Кравченко Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Евдокия Ивановна

Кравченко Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1958

Отец: Кравченко Иван Васильевич

Мать: Свиридова Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close