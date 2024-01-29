Матрена Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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