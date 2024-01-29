Матрена Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Ольховец, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно