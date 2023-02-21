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Гордиенко Кирилл Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордиенко Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гордиенко Николай Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Гордиенко Николай Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна

г. Полтава
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гордиенко Галина Кирилловна

Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Гордиенко Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна

г. Полтава
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Ульяна Андреевна

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