Гордиенко Кирилл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордиенко Андрей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гордиенко Николай Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Гордиенко Николай Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна
г. Полтава
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гордиенко Галина Кирилловна
Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Гордиенко Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Гордиенко Ульяна Андреевна
г. Полтава
Бракосочетание
Неизвестно