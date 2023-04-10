Хацкевич Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацкевич Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
1985
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