Останина (Пасынкова) Оксинья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Пасынкова) Оксинья Трофимова

Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Пасынков Трофим Матвеев

Мать: Пасынкова Марья Купреянова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Федосья Осипова

Отец ребёнка: Останин Осип Иванов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Останин Егор Осипов

Отец ребёнка: Останин Осип Иванов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Марфа Осипова

Отец ребёнка: Останин Осип Иванов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Осип Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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