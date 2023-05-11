Останина (Пасынкова) Оксинья Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Федосья Осипова
Отец ребёнка: Останин Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Останин Егор Осипов
Отец ребёнка: Останин Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Марфа Осипова
Отец ребёнка: Останин Осип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Осип Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762