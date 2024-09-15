Букалов Митрофан Архипов
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Букалов Архип Иванов
Мать: (Дятлова) Арина Иванова
Репецкая Плата
Рождение ребёнка
1797
Сын: Букалов Андрей Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Букалов Алексей Митрофанов
Мать ребёнка: не указана