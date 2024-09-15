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Букалов Митрофан Архипов

Место рождения

Репецкая Плата, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Букалов Архип Иванов

Мать: (Дятлова) Арина Иванова

Репецкая Плата, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Репецкая Плата
Рождение ребёнка
1797

Сын: Букалов Андрей Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1797 и 1799

Сын: Букалов Яков Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Букалов Яким Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Букалов Алексей Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

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