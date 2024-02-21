Нелаев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелаев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Жена: Нелаева Анисья Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелаева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нелаев Юрий Владимиолвич

Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нелаев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна

Бачинина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелаева Августа Владимировна

Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна

Смерть
Неизвестно
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