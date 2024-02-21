Нелаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелаева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нелаев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна
Бачинина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелаева Августа Владимировна
Мать ребёнка: Нелаева Анисья Самойловна
Смерть
Неизвестно