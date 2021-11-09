Стехнович Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1934
Дата смерти09.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1958
Дочь: Иванова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Стехнович Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1965
Дочь: Дорошкевич Елена Александровна
Мать ребёнка: Стехнович Татьяна Ивановна
Смерть
09.11.2021