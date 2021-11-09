Стехнович Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стехнович Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1934

Дата смерти

09.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1958

Дочь: Иванова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Стехнович Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1965

Дочь: Дорошкевич Елена Александровна

Мать ребёнка: Стехнович Татьяна Ивановна

Смерть
09.11.2021
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