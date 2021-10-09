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Быков Николай Павлович

Место рождения

село Мурзинка, Новолялинский район, Свердловской области

Дата рождения

20.10.1936

Дата смерти

09.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1936

Отец: Быков Павел Данилович

Мать: Бабина Антонина Ивановна

село Мурзинка, Новолялинский район, Свердловской области
Рождение ребёнка
17.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна

село Калиновское Камышловский район Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1965

Сын: Быков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна

Рождение ребёнка
28.04.1970

Дочь: Быкова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна

село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
02.09.1972

Дочь: Быкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна

село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
04.12.1975

Дочь: Быкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна

г. Верхотурье Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Людмила Степановна

Смерть
09.10.2021
Нижний Тагил
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