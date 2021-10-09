Быков Николай Павлович
Место рождениясело Мурзинка, Новолялинский район, Свердловской области
Дата рождения20.10.1936
Дата смерти09.10.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1936
Отец: Быков Павел Данилович
Мать: Бабина Антонина Ивановна
село Мурзинка, Новолялинский район, Свердловской области
Рождение ребёнка
17.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна
село Калиновское Камышловский район Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1965
Сын: Быков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна
Рождение ребёнка
28.04.1970
Дочь: Быкова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна
село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
02.09.1972
Дочь: Быкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна
село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
04.12.1975
Дочь: Быкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Косолапова Людмила Степановна
г. Верхотурье Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2021
Нижний Тагил