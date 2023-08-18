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Тотарских Иван Пименов

Место рождения

дер. Басмановская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 19.04.1757 ст.

Дата смерти

После 1774

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Басмановская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1774 ст.

Жена: Тотарских Евдокия Яковлева

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Басмановская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1774
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