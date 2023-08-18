Тотарских Иван Пименов
Место рождениядер. Басмановская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 19.04.1757 ст.
Дата смертиПосле 1774
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Басмановская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1774 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Басмановская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1774