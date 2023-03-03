Калинцева (Козлова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинцева (Козлова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

1925 г.р.
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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1925

Дочь: Карасёва Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Калинцев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинцев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинцев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинцев Илья

Работа или профессия
Неизвестно
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