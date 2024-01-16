Колосов Ольга?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Колосов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Колосов Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно