Колосов Ольга? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Ольга?

Колосов Ольга?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колосов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колосов Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Андрей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close