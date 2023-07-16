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Григоревская Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Григоревский Павел Мартынович

Отец ребёнка: Григоревский Мартын Иванович

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Татьяна Мартыновна

Отец ребёнка: Григоревский Мартын Иванович

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоревский Мартын Иванович

Смерть
Неизвестно
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