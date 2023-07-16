Григоревская Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Григоревский Павел Мартынович
Отец ребёнка: Григоревский Мартын Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Татьяна Мартыновна
Отец ребёнка: Григоревский Мартын Иванович
Место жительства
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно