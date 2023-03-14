Седякин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1922
Мать ребёнка: Седякина Анна Ивановна
место рождения: село Кардаиловка, Бузлукский р-н Чкаловская (Оренбургская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седякина Мария Петровна
Мать ребёнка: Седякина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно