Седякин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седякин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1922

Сын: Седякин Николай Петрович

Мать ребёнка: Седякина Анна Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
место рождения: село Кардаиловка, Бузлукский р-н Чкаловская (Оренбургская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седякина Мария Петровна

Мать ребёнка: Седякина Анна Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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