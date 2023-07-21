Юрашевич (Козлова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1987
Отец: Козлов Сергей Львович
Мать: Тихомирова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
28.08.2018
Сын: Юрашевич Аким Александрович
Отец ребёнка: Юрашевич Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.2021
Дочь: Юрашевич Нина Александровна
Отец ребёнка: Юрашевич Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.2023
Дочь: Юрашевич Мира Александровна
Отец ребёнка: Юрашевич Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно