Юрашевич (Козлова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрашевич (Козлова) Екатерина Сергеевна

Юрашевич (Козлова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1987

Отец: Козлов Сергей Львович

Мать: Тихомирова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
28.08.2018

Сын: Юрашевич Аким Александрович

Отец ребёнка: Юрашевич Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
19.06.2021

Дочь: Юрашевич Нина Александровна

Отец ребёнка: Юрашевич Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
23.05.2023

Дочь: Юрашевич Мира Александровна

Отец ребёнка: Юрашевич Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрашевич Александр Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close